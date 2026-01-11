NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が11日、第2話が放送された。織田信長（小栗旬）の妹・市（宮〓あおい＝40）が初登場。いきなり存在感を示した。宮崎の大河出演は、主演を務めた2008年「篤姫」以来18年ぶり3回目となる。市が小一郎（仲野太賀）の小話を聞くため、呼び出した。兄信長ときょうだいであることの難しさ、複雑さを荘厳な演技で語っていた。X（旧ツイッター）では「小栗旬が演ずる織田信長は厳しさと冷酷さ