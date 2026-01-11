タレント熊田曜子（43）が11日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。グラビア作品の総売上が「推定10億円以上」と明かされた。番組は、今年デビュー25周年を迎え、現在もグラビア界の第一線で活躍する熊田を特集。熊田の歩みを巨大パネルで振り返る中、熊田がグラビアで残した偉業として、写真集40冊、DVD79本、VHS3本の総売上を「推定約10億円以上（※番組調べ）」と紹介した。印税について聞かれると、熊田は「