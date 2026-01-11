現地１月11日に開催されたエールディビジ第18節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがヘーレンフェーンと敵地で対戦した。上田と渡辺が揃って先発したフェイエノールトは、14分にチャンスを創出。上田のポストプレーから右サイドへとボールが繋がり、ボルジェスの折り返しにティンベルがダイレクトで合わせたが、大きく枠を外れる。その後は思うように攻撃の形を作れなかったものの、30分に先制に成功。上田のパ