嵐の二宮和也（42）、元KAT-TUNの中丸雄一（42）、Hey!Say!JUMPの山田涼介（32）、timeleszの菊池風磨（30）によるYouTube「よにのちゃんねる」が11日に更新。メンバーが中丸の復帰について言及する場面があった。昨年3月に配信した「未来予想」を答え合わせする企画。そこで菊池は「中丸がいまだディレイ」とフリップを掲げ「まだ戻ってきてないっていう」といじっていた。中丸は24年8月に女性スキャンダルが発覚し、謹慎。