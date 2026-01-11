ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が、自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。今季のヤクルトでキーマンとなる選手の名前を挙げた。チームの大黒柱・村上宗隆が抜けるヤクルト。五十嵐氏は村上の後を守る三塁にルーキーの松下歩叶内野手（22＝法大）を予想した。「この段階ではなかなか言いにくいけど松下選手の期待は高いと思う。ドラフト1位だし、若手に切り替えていくってなると」と、説明した