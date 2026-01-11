昨年１２月にデビューしたＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．の新グループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ（モアスター）」が、昨年１２月にリリースした新曲「ハグ！」のミュージックビデオ（ＭＶ）を１１日に公開した。ＭＯＲＥＳＴＡＲは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの９名によるアイドルグループ。最年少１６歳、最年長２０歳、平均年齢は１８歳のメンバーで構成されて