俳優・大沢たかおの年始にふさわしい２ショットが反響を呼んでいる。１１日までに自身のインスタグラムを更新した大沢は、馬の絵文字だけ投稿すると、年明け一発目として今年の干支である馬との２ショットを多数公開。映画「キングダム」でも勇ましい乗馬姿が話題になったが、投稿では日の光に照らされて馬とふれあう対照的なショットを掲載した。この投稿にファンからは「お馬さんも大沢さん表情がロイヤル級で尊過ぎる…！