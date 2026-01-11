GRヤリスの価格で狙う英国の「ピュアスポーツカー」かたや現代最強のラリーホモロゲカー、そしてもう片方は伝統のフラッグシップ2ドアクーペ。もし同じ価格帯なら、あなたはどちらを選びますか？WRC（世界ラリー選手権）を始め世界中のラリーシーンを席巻する、トヨタの最強コンパクト「GRヤリス」。1.6リッター直3ターボにハイテク4WDを搭載した最速ラリーウエポンは、性能だけではなく価格も破格です。【画像】超カッコいい