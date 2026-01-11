ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政クイーンカップ」は１１日、予選２日目が行われた。石村日奈那（２４＝東京）は５Ｒ、６コースからコンマ０９のトップスタートを決めてスリット先制すると、豪快なまくりで快勝。２０２５年１１月のデビューから１５９戦目での初勝利となった。「スタート全速で行って、握ろうと思っていました。１Ｍを最初に回った時は『まさか』と思ったけど、その後はしっかりミスなく