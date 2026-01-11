なにをしても文句を言われる日々。つねに顔色を伺っていたら疲れちゃいますよね…ちなみにこの夫、威張り散らしているのは家のなかだけで外では優しいんですよ。余計に腹が立ちますね…！【まんが】舌打ち夫(ウーマンエキサイト編集部)