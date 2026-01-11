東京都は、来年度の当初予算案で、不妊治療の補助に56億円をあてる方針です。体外受精などの治療を新たに対象に加え、治療1回あたり15万円を上限に補助を行います。東京都では、9日から、来年度の当初予算案について知事の査定が行われていて、小池知事は11日、不妊治療の補助に56億円を盛り込むことを明らかにしました。今年度の12億円から大幅な拡充となります。上限額は男女ともに治療1回15万円で、子ども1人の出産につき、▼39