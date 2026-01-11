1月11日、国立代々木競技場第一体育館で『第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会』女子決勝が行われ、ENEOSサンフラワーズが3大会ぶり28度目の優勝を果たした。デンソーアイリスは猛追及ばず通算8度目の準優勝。2年ぶり2度目の優勝とはならなかった。 デンソーは、前半からENEOSのガード陣にペイントを攻め込まれる苦しい展開を強いられた。第3クォーターも先手を取ら