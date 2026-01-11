加齢とともに気になる認知機能の低下に対し、地中海食は脳の健康維持に寄与する可能性があることが観察研究で示唆されています。オメガ3脂肪酸による神経細胞膜の保護、ポリフェノールによる神経栄養因子の産生促進、腸内環境の改善を通じた脳への間接的な働きかけなど、多様な経路が関与すると考えられています。本記事では、認知症予防につながるメカニズムと、生活習慣全体で取り組む重要性について解説します。 監修