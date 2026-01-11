ノア１１日の後楽園大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の?黒い選手会長?ことマサ北宮（３７）を下し、３度目の防衛に成功した。試合は再三、Ｔ２ＫＸのセコンド陣の介入やラフ攻撃を受け、苦戦を強いられる展開になった。それでも持ち前の怪力で反撃しＤＩＳＣＨＡＲＧＥで圧殺するが、セコンドのヨシ・タツにレフェリーの