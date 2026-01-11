Photo: ギズモード・ジャパン SwitchBotが開発するヒューマノイド「Onero H1」。家庭用人型お手伝いロボで、年内にアメリカでの発売が予定されています。ラスベガスで開催中のCES 2026にて、ブースデモが行なわれていたのでみてきました！洗濯物のお手伝いCESのSwitchBotブースで行なわれていたデモは、お洗濯のお手伝い。ソファの上に脱ぎ散らかされたお洋服をOnero H1が拾って、洗濯機へと