ノア１１日の後楽園大会で、遠藤哲哉（３４）との一騎打ちに臨んだ?ＴｈｅＲｅａｌＲｅｂｅｌ?ことＯＺＡＷＡ（２９）がトロフィーを壊し、試合にも敗れた。昨年１２月２３日の後楽園大会６人タッグ戦で、勝者のＯＺＡＷＡが敗れた遠藤の口にカステラを口にねじ込んだ因縁から、今回の対戦が決定。ＯＺＡＷＡは今月７日のプロレス大賞授賞式で受け取った年間最高試合賞（ベストバウト）のトロフィーを掲げながら入場した。