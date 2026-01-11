グラビアアイドル・天羽希純が10日、自身のインスタグラムを更新し、写真集発売イベントを行ったことを報告した。 【写真】美しいカーブ＆迫力絶対領域ほれぼれ横からショット 会場で撮影した画像を掲載し「写真集イベントありがとうございました!」と感謝。「終わったあと寂しくなって泣いちゃった顔…もっと会いたいし喋りたいよー」と甘えた。2025年12月に、所属していたアイドルグループ・#2i2（ニ&