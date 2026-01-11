モデルでタレントのアンミカ（53）が11日放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業」に出演し、昔、婚約者の男性がスパイだったと明かした。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が出演者に「身近にあいつスパイだったらしい、とか聞いたことある？」と聞くと、アンミカが手を上げ「20年ほど前に付き合っていた彼がスパイだったの」と語った。「どこの国の方？」と聞かれると「わからないんですね」と答えたが「日