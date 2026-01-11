現地時間10日に行われたFAカップ3回戦で歴史に残る番狂せが起きた。英『BBC』をはじめ、様々な現地メディアが「FAカップ史上最大の番狂せ」と報じたが、そんな快挙を成し遂げたのがマクルズフィールド・タウンだ。同クラブはイングランド6部相当のリーグに所属するアマチュアクラブだが、ホームに前回王者のクリスタル・パレスを迎え2-1の大金星を挙げた。そんな歴史に名を残す番狂せを起こしたマクルズフィールドの指揮官は、マン