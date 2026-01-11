M!LKの佐野勇斗さんは1月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生の頃から“ずっと憧れてた”夢を叶えたことを報告しました。【写真】佐野勇斗、車を運転する姿を披露！「左ハンドルの助手席目線ありがとうございます」佐野さんは「小学生の俺よ ずっと憧れてた車に乗れたぞ！」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いニット帽を被った佐野さんが、車を運転する姿を披露しています。コメントでは「さすがの左ハンドル」「左ハンドルの