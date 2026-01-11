転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。「現在の年収額」平均598.9万円「自己評価の年収額」平均677.6万円調査では、「現年収の自己評価」を聞くと、「自己評価より低い派」は63.4％だった。内訳は「自己評価より非常に低い」17.2％、「自己評価より低い」21.4％、「ど