1月12日の「成人の日」を前に静岡県内各地で行われた二十歳の集い。 若者たちが決意を新たにしました。 【写真を見る】「これからは親に返していく番」各地で二十歳の集い 中学時代コロナ禍直撃の世代が決意新たに=静岡 静岡県河津町の海岸で行われた伝統行事の「どんど焼き」。 浜地区では二十歳を迎える地元の若者が竹で組まれた「おんべ」に点火するのが習慣で、2026年は5人が参加しました。 ＜若者たち＞ 「愛される