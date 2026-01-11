DeNAの牧秀悟内野手（27）が11日放送の日本テレビ系特番「大和地所スペシャル超プロ野球ULTRA」（後2・00）に出演。2025年の失敗談を明かした。牧は新幹線での移動中に、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平と遭遇。長田は寝ていたというものの、チョコプラの大ファンという牧は声をかけ、「ベイスターズの牧です。めっちゃ好きです」とあいさつしたという。しかし、寝起きの長田はやや不機嫌な様子で「ん？」