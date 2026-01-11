元日本代表GKの楢崎正剛氏（49）が、横浜フリューゲルス、日本代表の先輩・前園真聖氏（52）がパーソナリティーのYouTube「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に出演。GKを始めたきっかけを振り返った。父親が野球部だった影響で幼少期は野球やソフトボールに親しんだ。サッカーは周囲より少し出遅れ、小学4年で地元の少年団で始めた。「入団して何ケ月か経った頃、体が大きかったのでキーパーやってみないかと言われた