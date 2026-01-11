ノア１１日の後楽園大会に、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＧＨＣタッグ王者・内藤哲也（４３）らしき人物がＢＵＳＨＩ（４２）とともに乱入し、ＫＥＮＴＡ（４４）を襲撃した。内藤はＢＵＳＨＩとともに２月１１日の東京・後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ組を迎えてＶ１戦を行う。その内藤らしき人物が姿を見せたのは、この日の第３試合で行われたＫＥＮＴＡと佐々木憂流迦のシングル戦後だ。