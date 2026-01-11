◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）６季ぶりとなった伝統の早明戦による日本一決定戦は、明大が２２―１０で早大に勝って７季ぶりＶ。単独２位となる１４度目の優勝を果たした。主将のＣＴＢ平翔太（４年）は胴上げで３度、舞い「意外と高くて、怖かったです（笑）。言葉がないです」と、喜びに浸った。前半に相手ＰＧで先制を許したが、同１９分にプロップ田代大介（３年）、同３３