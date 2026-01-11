玉木宏が主演するフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（木曜、後１０・００）が８日、スタートした。警視庁捜査一課の敏腕刑事だった主人公・天音蓮（玉木宏）が真相解明のためなら手段を選ばない、凄腕の保険調査員として活躍する物語。第１話では、５００万ドルで落札した日本人メジャーリーガーの記念ボールを奪われた葛西総合病院の院長・葛西芳樹（要潤）の不倫相手から情報を得るべく、天音の