歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが１１日、ハワイでのバカンスショットをインスタグラムに投稿した。ハワイで新年を迎えたことを報告した上で、「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する♡」と宣言。３色のビビッドカラーの水着で、ビーチやプールサイドでポーズを決める様子を公開した。色鮮やかな水着は、正面、背中ともに「Ｖ」の字を横にしたような独特の形状。ＳＮＳでは「え〜、どうなってるの？！でも、可愛くて似合