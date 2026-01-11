元日本ハム・谷口雄也氏が１１日、インスタグラムを更新。第１子となる男児が誕生したことを報告した。谷口氏は赤ちゃんの写真を添え「年始早々に息子が誕生しました」とし、「出産当日、思い描くお産とはなりませんでしたが私たちにとって不安な状況になったにも関わらず病院の先生方、看護師さん方のサポートのおかげで元気に産声を上げて我が子が誕生。生命の力強さを目の当たりにしました」と振り返った。妻に向けて、「