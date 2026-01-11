【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 4−5 ドイツ代表（日本時間1月11日／トライデントアリーナ）【映像】頭に「ヘッドバッド」を食らった瞬間「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」に出場している日本代表のMF濱本和希が、側頭部へのヘディングを浴びてピッチに倒れ込んだ。出血するほどの怪我となり、ファンからは心配の声が上がっている。日本時間1月11日にキングスW杯の