[1.11 セリエA第20節](ヴィア・デル・マーレ)※20:30開始<出場メンバー>[レッチェ]先発GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネDF 3 コーリー・ンダバDF 4 キアロンダ・ガスパールDF 17 ダニロ・ベイガDF 44 ティアゴ・ガブリエルMF 20 イルベル・ラマダニMF 77 モハメド・カバMF 93 ユセフ・マレフFW 9 ニコラ・ストゥリッチFW 19 ラメック・バンダFW 50 サンティアゴ・ピエロッティ控えGK 32 ヤスペル・サモーヤGK 95 D. Bleve