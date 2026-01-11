卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は11日、神奈川県・横浜国際プールで行われ、木下マイスター東京が琉球アスティーダと対戦。マッチカウント3－2で勝利し、今季12勝目を挙げた。 ■白熱のシーソーゲームを制す 横浜市でのホーム戦開催は2019-2020シーズン以来、6年ぶりとなったKM東京。2年ぶりのプレーオフ進出を目指し、前日にT.T彩たまに1