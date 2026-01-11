大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは5日（月）、1月24日（土）と25日（日）にAsue アリーナ大阪で開催されるSVリーグ女子第14節の東レアローズ滋賀戦に、3,000名を無料招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回、大阪MVは先着で各日1,500名の無料招待を行うとしている。席種は自由席。応募はSVリーグ公式チケット販売サイト「チケットV」から