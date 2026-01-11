Official髭男dismが、新曲「Make Me Wonder」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌。原作は独創的な世界観とスリリングな物語が話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を受賞しているヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。アニメ放送とあわせ、「Make Me Wonder」を載せたノンクレジットオープニング映像も公開中だ。「Make Me Wo