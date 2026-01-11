◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」（１１日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹＲＩＳＥ２０２６」を開催した。メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権で王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮と３度目の防衛戦を行った。王者が若手時代に道場長として指導した北宮。さらに２人は、ユニット「金剛」でも共闘、タッグチーム