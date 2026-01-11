ベリーグッドマンが、新曲「Good Luck!」を1月12日(月・祝)に配信リリースすることを発表した。◆ライブ写真発表が行なわれたのは、本日1月11日(日)に開催、満員御礼となったTOYOTA ARENA TOKYO（お台場）でのワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞にて。ライブ会場での初披露とともに、配信リリースがメンバーの口からサプライズ発表されると、満員御礼の会場からは