ノルディックスキー複合のW杯最多出場記録を達成して表彰され、歓声に応える渡部暁斗＝10日、エストニアのオテパー（共同）【オテパー共同】ノルディックスキーW杯複合は10日、エストニアのオテパーで男子個人第8戦が行われ、2006年3月にW杯初出場した37歳の渡部暁斗が通算出場数を296とし、歴代単独トップに立った。節目の一戦を36位で終え「夢中になっていたら20年もたってしまった」と振り返った。3歳下で、長く一緒に世界