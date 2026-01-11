お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」が11日までに公式YouTubeチャンネルを更新。すがちゃん最高No.1が、タレント・柏木由紀との“年内結婚”報道について言及する場面があった。相方・信子から「あんた結婚祝いをもらえば?」と早速いじられると、すがちゃんは「してねぇんだよ!」と一言。また、多くの関係者から「おめでとう!」と誤解のLINEが送られてきたといい「“フェイク”って言ってやったよ」と明かしていた。