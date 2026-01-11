チャンネル登録者数78万人超えのYouTuberグループ・ステゴロパンチャーズは1月7日、自身のYouTubeを更新。『鼓膜がめっちゃ破れてました。』と題した動画を投稿しました。【画像】ステパン・ジュン、「鼓膜破れてました」「左耳鼓膜3破れでした」動画の冒頭で、たくやさんが「1週間くらい休みます」と報告すると、両手でピースポーズをとって「やったー！」と喜ぶジュンさん。実は休みをとる理由があり、ジュンさんが「左耳鼓膜3破