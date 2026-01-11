大阪出身の３人組グループ、ベリーグッドマンが１１日、東京・お台場のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ライブ「ベリーグッドマンＡＲＥＮＡＬＩＶＥ２０２６〜全員集合！！〜」を開催した。Ｒｏｖｅｒ（ロバー、３７）、ＭＯＣＡ（モカ、３７）、ＨｉＤＥＸ（ヒデックス、３７）の３人組で、力強い歌声の応援歌などで人気があり、２０２３年には阪神甲子園球場で単独ライブ開催した