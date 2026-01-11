格安SIMのマイネオで最大10GBのパケットをプレゼント中！オプテージは7日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）において「2026年新春企画『マイネオ七福神』」を2026年1月7日（水）から2月2日（月）10時00分まで実施するとお知らせしています。mineoにて毎年行われているマイネオ七福神は公式Webコミュニティーサイト「マイネ