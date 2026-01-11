◆皇后杯第４４回全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の記録を持つ不破聖衣来（ふわ・せいら、三井住友海上）は群馬１区で出場し、２０分９秒で区間２３位だった。昨年末の合宿中に右股関節を傷め、ジョグを再開できたのが年明けの４日。「走ってみないと、どれだけ（状態が）戻っているか分からなかった」が、最後方から