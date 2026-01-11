寒い冬こそ、ふわふわ素材でビジュも気分も盛りたい！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ファーやシャギーを味方につけた顔まわりを甘く盛れる冬コーデを3つご紹介します。やわらかなムードをまとって、思わず抱きしめたくなる女のコを目指そ♡ふわふわ毛足の長いファーやシャギーなど、トップスやコートで顔まわりを甘く盛れてふわふわ感は冬乙女の真骨頂。取り入れれば、ビジュUP♡ ピンクなど淡いトー