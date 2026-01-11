巨人の甲斐拓也捕手が山瀬慎之介捕手と大分市内で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加。２１年から自主トレを共にしている山瀬について「絶対日本一のキャッチャーになる」と言及した。山瀬が高卒１年目のオフから始まり、今年が６年目となる。師匠の甲斐は「今１２球団を見ても、２、３年後には間違いなく日本一の捕手になると思っているのでいろいろなことを伝えています」と明かした。山瀬は甲斐に