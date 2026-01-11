ヘアメイクアップアーティスト河北裕介が手がける＆beから、春メイクにぴったりな限定色チークが登場します。ナチュラルなのに印象的、そんな理想を叶えてくれるのが「＆beクリームチーク」の限定新色チェリーピンク。肌に溶け込むような血色感と、さりげないツヤが大人の表情をやさしく引き立てます。毎日のメイクに取り入れるだけで、気分まで明るくしてくれる春限定カラーです♡ 大