私はサユリ。夫のコウタロウと2人で暮らしています。近隣には長男のタツヤが、お嫁さんのリリカさんと孫のユリと暮らしています。私は、家族になったからには孫の面倒を見たり差し入れをしたり、できる範囲で協力をしているつもりです。けれども、タツヤもリリカさんも若いからなのか、とても失礼なのです。おかずを持っていくと言っても帰宅時間を教えてくれないし、帰ってくることもありません。あまりにも私を馬鹿にしていると