３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが１１日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ワンマンライブを行い、全国高校サッカー選手権で初の決勝進出を果たした神村学園（鹿児島）にエールを送った。３人は２０２２年に学校側からの依頼で応援ソングを制作。楽曲タイトルは学園のモットー「やればできる、かならずできる、ぜったいできる」の頭文字をつなげた「やかぜ」で、応援歌として披