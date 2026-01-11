サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスティアノ・ロナウド（４０）＝アル・ナスル＝のパートナーである、ジョージナ・ロドリゲスさんが１１日までに自身のインスタグラムを更新。昨年１２月末にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催された「グローブ・サッカー・アワード」にロナウドとともに参加したもようを投稿した。これは男女の最優秀選手賞などが表彰されるイベントで、ロナウドは３年連続で最優秀中東選手賞に輝いた