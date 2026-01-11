アイドルグループTask have Funのメンバー、熊澤風花（23）が11日までにインスタグラムを更新し、キッチンに立った花柄ビキニ写真などを公開した。発売中の「FRIDAY」のグラビア掲載とデジタル写真集の発売を告知している。「本日発売のFRIDAY！本誌とデジタル写真集発売しました！」「再掲載という形なので皆様のおかげです」「ありがとう」「デジタル写真集は100ページ越えにもなりますのでチェックしてね！」などのコメントを掲