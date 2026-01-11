NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）が11日、第2話が放送された。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。（以下、ネタバレあり）。◇◇◇第2話では、小一郎（仲野太賀）の幼なじみの娘、直を演じた女優白石聖（27）が存在感を発揮した。直の祝言の日、花嫁姿の直が突然、小